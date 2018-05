Trump ontvangt Moon 22 mei in Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt op 22 mei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in het Witte Huis in Washington. De twee regeringsleiders zullen dan praten over de aanstaande topontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zo heeft het Witte Huis meegedeeld.

Een plaats en een datum voor de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider is al vastgesteld, liet Trump eerder op de dag weten. De details worden binnenkort bekendgemaakt. De Amerikaanse president gaf eerder aan dat het gesprek met Kim vermoedelijk in mei of juni zal plaatsvinden.

De twee Koreaanse hadden 27 april een historische ontmoeting in de grensplaats Panmunjom op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea.