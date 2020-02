Trump ontvangt interim-president Guaidó van Venezuela

De Amerikaanse president Donald Trump zal woensdag de Venezolaanse interim-president Juan Guaidó op het Witte Huis ontvangen. Het gaat erom te verduidelijken hoe de Verenigde Staten Guaidó kunnen blijven steunen om „de overgang naar democratie in Venezuela te versnellen”, zei Trumps woordvoerster Stephanie Grisham.

De „onwettige dictatuur” in Venezuela moet worden overwonnen om het land te helpen aan „een democratische en welvarende toekomst”, voegde ze eraan toe.

De Verenigde Staten en veel andere westerse landen willen dat de socialistische president Nicolás Maduro van Venezuela zich terugtrekt en hebben in plaats van hem Guaidó als staatshoofd erkend. Hij had zichzelf in januari vorig jaar benoemd tot interim-president en vecht sindsdien om de macht met Maduro.