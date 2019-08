Trump ontvangt ‘hele mooie’ brief van Kim

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een „hele mooie brief” van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gekregen. Volgens de president is dit mogelijk een opstapje naar een nieuwe ontmoeting tussen de twee leiders. Wat er in de brief staat, heeft de president niet gezegd.

Noord-Korea is vorige week weer begonnen met het testen van raketsystemen. Eerder zei Trump al dat de lanceringen vanuit Noord-Korea geen enkel verdrag schenden en daarom geen kwaad kunnen.

Het Koreaanse staatspersbureau KCNA noemde de raketlanceringen een „waarschuwing aan Zuid-Korea”. Zuid-Korea en de Verenigde Staten willen binnenkort weer gezamenlijke militaire oefeningen houden. Dat is een doorn in het oog van Kim.

Trump zei vrijdag dat hij het met Kim eens is. „Ik heb oorlogje spelen met Zuid-Korea nooit leuk gevonden.”