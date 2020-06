Trump ontvangt eerste buitenlandse leider in coronacrisis

De Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in de coronacrisis weer een buitenlandse leider ontvangen in het Witte Huis in Washington. Het betrof de Poolse president Andrzej Duda, die op 28 juni herkozen wil worden.

Trump is vol lof over de Poolse regering. Hij noemt Polen een standvastig partner en benadrukt dat dit NAVO-land wèl 2 procent van zijn nationaal inkomen uitgeeft aan defensie. De president maakte al herhaaldelijk duidelijk dat andere landen daar een voorbeeld aan moeten nemen, zoals Duitsland. Om druk te zetten, kondigde hij onlangs aan Amerikaanse troepen uit Duitsland terug te trekken. Een deel daarvan zou dan naar Polen kunnen.

Voor de Poolse president geldt het bezoek in het Witte Huis als belangrijke steun in de rug tijdens zijn campagne.