Trump ontvangt brief van Kim

De Amerikaanse president Donald Trump heeft weer een brief ontvangen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trump maakte dat dinsdag bekend.

Net als een vorig schrijven, was de brief ’‘zeer hartelijk’‘ van toon. Kim heeft volgens Trump woord gehouden en geen nucleaire test uitgevoerd. De VS hebben volgens de president fantastische relaties met Noord-Korea en Trump denkt dat er ’‘iets positiefs’’ gaat gebeuren.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton verklaarde dinsdag dat een nieuwe ontmoeting tussen Trump en Kim mogelijk is maar dat Pyongyang aan zet is.