Trump ontslaat weer topfunctionaris

President Donald Trump heeft opnieuw een hoge toezichthouder ontslagen. Het is Steve Linick, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken, die was aangesteld door Trumps voorganger Obama.

In een brief aan voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi schrijft Trump dat hij geen vertrouwen meer heeft in Linick, zonder daarvoor een reden te geven.

Het ontslag van de topambtenaar zou de president zijn ingefluisterd door minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Linick was namelijk een onderzoek begonnen naar Pompeo, aldus de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden. Volgens onbevestigde berichten liet de minister een politiek assistent klusjes opknappen voor hem en zijn vrouw, zoals eten halen en de hond oppikken.