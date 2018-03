„Trump ontslaat Mueller niet”

President Trump is niet van plan de speciale onderzoeker Robert Mueller te ontslaan. Dit beklemtoonde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan. „Ik heb de verzekering gekregen dat zijn ontslag zelfs niet wordt overwogen”, zei Ryan zonder details te verstrekken.

Mueller onderzoekt of er in de verkiezingscampagne van 2016 door Trumps campagnemedewerkers met Russen is samengewerkt om de campagne succesvol te maken en of er sindsdien rond Trump acties zijn ondernomen om de rechtsgang te belemmeren.

Trump ging afgelopen weekeinde opnieuw publicitair tekeer tegen de in zijn ogen partijdige Mueller. Die is „een heksenjacht” begonnen, terwijl er volgens Trump bij Mueller sprake is van „een massale belangenverstrengeling”.

Ook in de eigen Republikeinse gelederen heeft Trumps uitval tot ongerustheid geleid. Vooraanstaande Republikeinen hebben Trump gemaand in te binden en Mueller met rust te laten.