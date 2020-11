Trump ontslaat hoogste cyberveiligheidsambtenaar

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Chris Krebs, de hoogste cyberveiligheidsfunctionaris van het land, ontslagen via Twitter. Trump beschuldigde Krebs er zonder bewijs van dat die „zeer onjuiste” verklaringen had gegeven over de integriteit van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Krebs, die als taak had om het verkiezingsproces te beschermen tegen inmenging door hackers, had zich Trumps woede op de hals gehaald omdat hij desinformatie omtrent de verkiezingen had tegengesproken, meldde het Britse persbureau Reuters vorige week. Krebs had onder meer Trumps beschuldigingen van verkiezingsfraude aan het adres van de Democraten van de hand gewezen. Hij zei toen al tegen journalisten dat hij verwachtte dat hij zou worden ontslagen.

De ambtenaar stond aan het hoofd van het agentschap voor cyberveiligheid en infrastructuurveiligheid van ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Een woordvoerder van dat agentschap reageerde niet op een verzoek om commentaar.

De berichtgeving van Reuters leidde tot een stortvloed aan steunbetuigingen voor Krebs van cyberveiligheidsexperts, die hem prezen voor het werk dat hij de afgelopen twee jaar voor alle partijen heeft gedaan. Trump is onder meer boos op Krebs omdat diens agentschap een website genaamd ‘Rumor Control’ (geruchtencontrole) runde, die desinformatie rondom de verkiezingen aan de kaak stelde, zeggen drie ingewijden.

Kort nadat president Trump dinsdagavond (plaatselijke tijd) de ontslagtweet had geplaatst, schreef hij op Twitter dat „het enige veilige aan onze verkiezingen van 2020” was dat ze „vrijwel ondoordringbaar waren voor vreemde mogendheden”. Daarna herhaalde Trump zijn ongefundeerde aantijgingen van verkiezingsfraude jegens onder anderen de Democraten.

„Vereerd om te dienen”, schreef Krebs op zijn beurt op zijn privé-Twitteraccount. „We hebben het goed gedaan. Verdedig vandaag, morgen veilig.”