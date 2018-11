Trump: ontmoeting met Poetin in Parijs onzeker

De Amerikaanse president Donald Trump gaat er niet van uit dat hij aan het eind van de week in Parijs een gesprek heeft met Kremlin-leider Vladimir Poetin. „Ik weet niet zeker of we in Parijs een ontmoeting zullen hebben, vermoedelijk niet”, zei Trump maandag in Washington. „Tot nu toe hebben we niets geregeld.”

Poetin had een ontmoeting voorgesteld in de marge van de honderdste herdenkingsdag van het einde van de Eerste Wereldoorlog volgend weekend in Parijs. Achtergrond was de aangekondigde terugtrekking door de Verenigde Staten uit het INF-ontwapeningsverdrag, dat korteafstands- en middellangeafstandsraketten verbiedt.

Trump zei maandag dat hij naar Parijs reist om andere redenen dan het ontmoeten van zijn Russische collega. „We weten niet of dit de juiste plek is.”

Trump en Poetin zullen elkaar wel treffen tijdens de top van G-20-landen in Argentinië op 30 november en 1 december.