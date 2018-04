Trump: ontmoeting met Kim in mei of juni

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht in mei of begin juni om de tafel te zitten met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trump sprak maandag de hoop uit dat een deal kan worden gesloten over het „denucleariseren” van het Koreaanse schiereiland.

Trump zei dat het tien jaar geleden gemakkelijker was geweest om afspraken te maken. Noord-Korea heeft zijn nucleaire- en raketprogramma’s snel verder ontwikkeld sinds Kim aan de macht kwam. Toch heeft Noord-Korea aangegeven dat het bereid is te praten over de denuclearisatie, zei een regeringsbron zondag.