Trump ontmoet May volgende week in Davos

De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgende week een ontmoeting met Theresa May. Hij spreekt de Britse premier in Davos. In het Zwitserse bergoord is het jaarlijkse World Economic Forum. Volgens de woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders staat het onderhoud tussen Trump en May gepland voor vrijdag. „Hij ziet uit naar een bilateraal overleg met May om de Amerikaans-Britse relatie verder te versterken”.

Trump zegde vorige week een bezoek aan Londen af. Hij zou daar de nieuwe Amerikaanse ambassade openen maar zag daar naar eigen zeggen vanaf omdat de oude locatie voor „een appel en een ei” was verkocht en het nieuwe gebouw op „slechte plek” was verrezen, kortom een „beroerde deal”.

Trump maakte zich in de Britse hoofdstad ook al niet geliefd door burgemeester Sadiq Khan te wijzen op diens verantwoordelijkheid in de aanpak van terreur en door antimoslimpropaganda van een ultrarechtse Britse splintergroepering te retweeten. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson probeerde de druk van de ketel te halen door te zeggen dat Trump niet naar Londen wilde gaan om May niet voor de voeten te lopen bij het oplossen van brexitproblemen.