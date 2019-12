Trump ontmoet Lavrov in Washington

De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dinsdag. Dat heeft een medewerker van het Witte Huis maandag bekendgemaakt.

Samen met de Amerikaanse ambtsgenoot van Lavrov Mike Pompeo gaan de drie de Russisch-Amerikaanse relatie bespreken.

Het is de tweede ontmoeting tussen Lavrov en Trump in Washington. Bij het vorige bezoek in 2017 zou Trump geheime informatie van inlichtingendiensten over het Midden-Oosten met Lavrov hebben gedeeld. Dat leverde hem toen veel kritiek op.