Trump ontmoet gezant Noord-Korea in Witte Huis

De Noord-Koreaanse gezant Kim Yong-chol is vrijdag op het Witte Huis in Washington gearriveerd voor overleg met president Donald Trump. Dat zei een woordvoerster van het Witte Huis, aldus CNN.

Woordvoerster Sarah Sanders zei dat Trump en de Noord-Koreaanse gezant praten over de betrekkingen tussen de twee landen en de denuclearisatie van Noord-Korea.

De gezant van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft al in een hotel gesproken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Kim beloofde tijdens zijn historische ontmoeting met Trump in juni vorig jaar in Singapore te werken aan denuclearisatie, maar de twee partijen hebben sindsdien weinig vooruitgang geboekt. Een nieuwe ontmoeting op hoog niveau werd in november abrupt afgelast.