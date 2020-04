Trump ontkent voornemen minister van Volksgezondheid te ontslaan

De Amerikaanse president Donald Trump ontkent zondag dat de toekomst van minister Alex Azar van Volksgezondheid aan een zijden draadje zou hangen. Via Twitter bestempelt hij berichten hierover in diverse media als „nepnieuws”. Volgens Trump proberen ze zo „wanhopig de perceptie van chaos en ravage in de hoofden van het publiek te creëren.”

The Washington Post en Politico meldden zaterdag dat Trump Azar verantwoordelijk zou houden voor de falende bestrijding van het coronavirus in de VS. Volgens de Washington Post groeide de frustratie bij Trump over het functioneren van zijn minister, maar twijfelde de regering om op dit moment belangrijke personele wijzigingen door te voeren.

Trump laat echter weten juist erg tevreden te zijn over Azar. „Alex doet uitstekend werk”, twittert hij.

Het Witte Huis ontkende eerder al dat er ontslagen zouden komen. „Azar is druk bezig de belangrijke taken die de president hem heeft toebedeeld uit te voeren. Discussies over personeel vinden wij onverantwoordelijk en leiden af van de bestrijding van het coronavirus,” zei een woordvoerder van de president.