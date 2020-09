Trump ontkent dat hij dochter Ivanka als running mate wilde

De Amerikaanse president Donald Trump ontkent op Twitter dat hij in aanloop naar de verkiezingen in 2016 meerdere malen zijn dochter Ivanka Trump als running mate heeft voorgesteld, zoals zijn voormalig campagnemedewerker Rick Gates in zijn nieuwe boek schrijft. Op Twitter haalt hij uit naar nieuwszender CNN, dat er ook over berichtte.

„Onjuist en totaal belachelijk”, zegt de president dinsdagochtend op Twitter. „Die mensen zijn ziek!” Persbureau Bloomberg, dat al een kopie in handen heeft van het boek van Gates, meldde maandag al dat Trump in 2016 het plan had opgevat om zijn dochter en oogappel running mate te maken. „Ik denk dat het Ivanka moet zijn. Wat denken jullie over Ivanka als mijn vicepresident?”, zou hij hebben geopperd. Gates schrijft daarbij dat hij niet dacht dat Trump een grapje maakte.

Uiteindelijk zou Ivanka zelf tegen haar vader gezegd hebben dat ze het geen goed idee vond. Zij werd wel, net als haar man Jared Kushner, aangewezen als politiek adviseur. De evangelisch-christelijke gouverneur van de staat Indiana, Mike Pence, werd running mate en later vicepresident.

Trump ligt geregeld onder vuur omdat hij geneigd is zijn kinderen en schoonzoon nauw te betrekken bij het presidentschap. Hun kennis en vaardigheden worden daarbij niet zelden in twijfel getrokken.