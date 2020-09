Trump ontkent dat Amerikaans legerblad wordt ‘wegbezuinigd’

De eerder door het Pentagon aangekondigde opheffing van het militaire dagblad Stars and Stripes gaat volgens de Amerikaanse president Donald Trump niet door. „De Verenigde Staten van Amerika zullen onder mijn hoede NIET bezuinigen op het tijdschrift @starsandstripes”, schreef Trump op Twitter. „Het zal een geweldige bron van informatie blijven voor ons Grote Leger!”, voegde hij toe.

De tweet van Trump komt een dag nadat maandblad The Atlantic meldde dat hij mariniers die zijn begraven op een Amerikaanse begraafplaats in de buurt van Parijs „verliezers” had genoemd en weigerde hen in 2018 te bezoeken vanwege bezorgdheid dat de regen die dag zijn haar zou ruïneren. Trump heeft het bericht krachtig ontkend.

Stars en Strips bericht al sinds de Amerikaanse Burgeroorlog over het leger. De redactie en de uitgever zijn via een memo van kolonel Paul Haverstick Jr. op de hoogte gesteld dat het zou worden opgeheven, schreef The Washington Post vrijdag. „De laatste publicatie van het nieuwsblad (in alle vormen) zal 30 september 2020 zijn”, luidt de tekst van de kolonel.

Het legerblad is onafhankelijk van het ministerie van Defensie, maar ontvangt wel ongeveer de helft van zijn inkomsten via het Pentagon. In het huidige boekjaar, dat eind deze maand eindigt, ging het om 15,5 miljoen dollar. Defensieminister Mark Esper had in februari al aangekondigd te willen stoppen met de subsidie.

Zonder het geldinfuus uit Washington zal het 159 jaar oude blad hoogstwaarschijnlijk ophouden te bestaan. Het besluit stuit dan ook op verzet van enkele senatoren van zowel de Democratische als de Republikeinse Partij. Die hebben Esper al gevraagd de beslissing terug te draaien en stellen tevens dat hij voor zijn plan de goedkeuring van het Congres nodig heeft.

Het blad werd opgericht door soldaten van de Noordelijke staten in 1861. Het is voor een aantal journalisten het begin geweest van een succesvolle carrière. Het legerblad heeft in het verleden kritisch bericht over militaire operaties en de legerleiding.