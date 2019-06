Trump ontkent aanranding: Ze is niet mijn type

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw beschuldigingen ontkend dat hij een columniste in de jaren negentig heeft aangerand. Hij deed dat deze keer met de woorden: „Zij is niet mijn type”, aldus de BBC.

Trump zei dat E. Jean Carroll „volledig liegt” over de vermeende aanranding in een warenhuis in New York. „Ik zal het met veel respect zeggen: nummer één, zij is niet mijn type. Nummer twee, het is nooit gebeurd. Het is nooit gebeurd, oké?”, vertelde Trump tegen de Amerikaanse krant The Hill.

Carroll (75) deed haar verhaal afgelopen vrijdag in New York Magazine. In interviews met CNN en MSNBC zei de columniste van Elle daarna dat ze overweegt een aanklacht tegen Trump in te dienen. Carroll is de zestiende vrouw die Trump beschuldigt van seksueel wangedrag. Trump heeft alle beschuldigingen tegen hem ontkend.

Carroll beweert dat de aanranding is gebeurd in een kleedkamer van warenhuis Bergdorf Goodman eind 1995 of begin 1996. Volgens Carroll vroeg Trump haar advies bij het kopen van lingerie voor een andere vrouw en vroeg haar gekscherend om het kledingstuk voor hem te passen. Trump zou haar daarbij tegen een muur hebben gedrukt. Pas na een „kolossale worsteling” zou ze hem hebben kunnen afschudden.