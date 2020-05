Trump ondertekent donderdag decreet over sociale media

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekent donderdag een decreet over sociale media. Dat heeft zijn woordvoerder Kayleigh McEnany woensdag (lokale tijd) gezegd. Wat er precies in het decreet staat, is nog niet bekend.

De aankondiging komt kort nadat Trump hard uithaalde naar onder meer Twitter vanwege het plaatsen van een waarschuwing bij zijn tweets over stemmen per brief. Twitter zei dat de informatie mogelijk onjuist is en verwees naar meerdere media die hebben geschreven over stemmen per post.

„Republikeinen hebben het gevoel dat socialemediaplatforms conservatieven de mond snoeren. We gaan hen stevig reguleren of sluiten omdat we dit nooit kunnen toestaan”, zei Trump woensdag op Twitter.

Trump gebruikt Twitter dagelijks. Voor belangrijke publicaties, maar ook voor aanvallen op tegenstanders.