Trump ondertekent begroting, shutdown voorbij

President Donald Trump heeft formeel een einde gemaakt aan de zogeheten shutdown in zijn land. Hij schreef op Twitter dat hij de nieuwe begroting heeft ondertekend. „Ons leger zal nu sterker worden dan ooit tevoren”, jubelde de Amerikaanse leider.

De begroting voorziet in honderden miljarden aan extra overheidsuitgaven. Dat geld is onder meer bestemd voor de strijdkrachten. „We houden van en hebben ons leger nodig. We gaven het alles en meer”, twitterde Trump. „Dit betekent ook banen, banen, banen”, voegde hij toe.

Eerder keurde het Congres de begroting al goed. Doordat een senator de stemming ophield, lukte dat niet voor de deadline. De shutdown, een sluiting van niet-essentiële overheidsdiensten, duurde uiteindelijk maar enkele uren.

Trump zei te betreuren dat steun van de Democraten nodig was. Daardoor bevat de begroting volgens de president hogere uitgaven aan „dingen die we niet leuk vinden of willen”. Hij riep zijn landgenoten op dit jaar meer Republikeinen te verkiezen.