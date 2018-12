Trump: oncontroleerbare wapenwedloop bespreken

De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij ergens in de komende tijd militaire ontwikkelingen zal bespreken met zijn collega’s uit China en Rusland. Dit in de hoop een einde te maken aan wat hij beschreef als een „wapenwedloop met deze landen”.

„Ik ben ervan overtuigd dat president Xi en ik in de toekomst, samen met president Poetin van Rusland, zullen spreken over een zinvolle stopzetting van wat een grote en oncontroleerbare wapenwedloop is geworden. De VS hebben 716 miljard dollar uitgegeven dit jaar. Idioot !”, aldus Trump in een tweet, op de dag nadat hij was teruggekeerd van de G20-bijeenkomst in Argentinië.

Eerder dit jaar heeft de Amerikaanse krijgsmacht China en Rusland in het centrum van een nieuwe nationale defensiestrategie gezet en troepen uit andere delen van de wereld teruggetrokken om de veranderende prioriteiten te ondersteunen.

Tegelijkertijd heeft Washington publiekelijk gesproken over de opheffing van het belangrijke INF-verdrag over de wapenbeheersing met Rusland dat sinds 1987 bestaat.