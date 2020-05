Trump: Obama moet getuigen over ‘politieke misdaad en schandaal’

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat als hij parlementariër was, de eerste persoon die hij zou bellen om te getuigen over de „grootste politieke misdaad en schandaal” in de Amerikaanse geschiedenis, de voormalige president Barack Obama zou zijn.

Trump gaf geen details over de vermeende misdaad. Eerder beschuldigde hij Obama en zijn regering van verschillende soorten wangedrag. „Hij wist ALLES”, schreef Trump donderdag in een tweet, verwijzend naar Obama.

Hij drong er bij senator Lindsey Graham op aan Obama op te roepen. „Aardige man. Geen gepraat meer!”

Het is de zoveelste tweet in korte tijd van Trump over Obama. De president hield al eerder tirades over „het grootste politieke misdrijf” dat ooit in zijn land is gepleegd. Hij reageerde daarmee op een Twitterbericht van een conservatieve commentator. Die had gesuggereerd dat Obama zijn laatste weken als president gebruikte om Trump te saboteren.