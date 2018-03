Trump: Noord-Korea stopt met rakettesten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat Noord-Korea heeft beloofd te stoppen met het testen van raketten tot hun voorgenomen ontmoetingen achter de rug zijn. Pyongyang heeft er sinds 28 november niet een gelanceerd en volgens Trump blijft dat zo. „Ik geloof dat ze die toezegging nakomen”, twitterde Trump zaterdag.

De president, die niets zei over kernproeven, was op weg naar ‘swing state’ Pennsylvania om de verkiezingscampagne van de Republikein Rick Saccone voor een plek in het Huis van Afgevaardigden te steunen. Het Witte Huis heeft nog geen datum genoemd voor een kennismakingsbijeenkomst met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Deze heeft Trump daarvoor uitgenodigd.