Trump: Noord-Korea heeft veel te verliezen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag ervoor gewaarschuwd dat Noord-Korea veel heeft te verliezen als het land zich vijandig gedraagt tegenover de Verenigde Staten. Trump schreef dit op Twitter in een reactie op een nieuwe wapentest van het Aziatische land.

„Kim Jong-un is erg slim en heeft veel te veel te verliezen, alles eigenlijk, als hij op een vijandige manier handelt”, aldus de Amerikaanse president. „Hij ondertekende een stevige overeenkomst over denuclearisering met mij in Singapore. Hij zal zijn speciale relatie met de president van de Verenigde Staten niet op het spel zetten of zich bemoeien met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.”

Noord-Korea meldde eerder zondag dat het een „zeer belangrijke test” heeft uitgevoerd op raketbasis Sohae in het westen van het land. De wetenschappelijke organisatie die betrokken is bij de ontwikkeling van de raketten, noemt de test van „grote waarde” en de uitkomsten zullen „de strategische positie van Noord-Korea” doen veranderen. Het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA meldde niet wat de test precies heeft ingehouden.