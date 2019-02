Trump nomineert Bernhardt voor ministerspost

De Amerikaanse president Donald Trump gaat David Bernhardt, een voormalige energielobbyist, voordragen als minister van Binnenlandse Zaken. Bernhardt is momenteel al waarnemend minister bij het departement.

„David heeft fantastisch werk verricht vanaf de dag dat hij arriveerde, en we kijken ernaar uit om zijn benoeming officieel bevestigd te krijgen,” zei Trump op Twitter. Bernhardt zal Ryan Zinke vervangen, tegen wie een ethisch onderzoek liep en die zijn ontslag aankondigde in december.

I am pleased to announce that David Bernhardt, Acting Secretary of the Interior, will be nominated as Secretary of the Interior. David has done a fantastic job from the day he arrived, and we look forward to having his nomination officially confirmed!