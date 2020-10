President Trump zegt dat de meeste medicijnen die hij kreeg sinds bij hem het coronavirus werd vastgesteld niet meer worden toegediend. Hij krijgt nog wel steroïden, zei hij tegen nieuwszender Fox.

De steroïde dexamethason moet ervoor zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft. „Het is geen zware steroïde”, aldus Trump. Zijn behandeling is volgens hem „bijna” afgerond. De president kreeg onder meer het antivirale middel remdesivir.