Trump noemt verklaring Deense leider niet leuk

De Amerikaanse president Donald Trump vindt de verklaring van de Deense premier dat een verkoop van Groenland absurd zou zijn „ongepast en niet leuk”.

Trump annuleerde dinsdag zijn aanstaande bezoek in september aan Denemarken nadat de premier van het land, Mette Frederiksen, zijn idee van de Verenigde Staten om Groenland te kopen, „absurd” had genoemd.

Trump bevestigde zondag aan verslaggevers dat hij onlangs de mogelijkheid had besproken om ’s werelds grootste eiland te kopen, hoewel hij zei dat een dergelijke stap geen onmiddellijke prioriteit had. Economisch adviseur Larry Kudlow van het Witte Huis had gezegd dat Groenland een strategische plaats is en veel waardevolle mineralen heeft. Het eiland met circa 58.000 inwoners heeft een autonome status binnen het koninkrijk Denemarken.

Het kopen van Groenland was slechts een idee, zei Trump woensdag, eraan toevoegend dat respect moet worden getoond aan de Verenigde Staten.