Trump noemt presentatrice MSNBC „laag I.Q. Geschifte Mika”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter hard uitgehaald naar een tv-presentatrice. Het kwam hem op felle kritiek te staan, onder meer vanuit zijn eigen partij. „Dit moet stoppen”, benadrukte de Republikeinse senator Susan Collins.

Trump richtte zijn pijlen donderdag op de presentatoren van „het slecht bekeken” MSNBC-programma Morning Joe, omdat hij had gehoord dat in de show „nare dingen” over hem worden gezegd. Hij noemde presentatrice Mika Brzezinski op Twitter „laag I.Q. Geschifte Mika”.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

De president voegde toe dat Brzezinski „zwaar aan het bloeden was door een facelift” toen ze rond de jaarwisseling een van zijn resorts bezocht. Haar medepresentator Joe Scarborough kreeg van de president de bijnaam „Psycho Joe”, Joe de psychopaat.

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Hoewel de president wel vaker uithaalt naar critici, stak dit keer een storm van kritiek op. De Republikeinse senator Lindsey Graham tikte Trump via Twitter op de vingers. „Uw tweet is een president onwaardig. Het vertegenwoordigt wat mis is met de Amerikaanse politiek.” Meerdere partijgenoten kwamen met vergelijkbare reacties.

Ook MSNBC reageerde boos. „Het is een treurige dag voor Amerika als de president zijn tijd niet spendeert aan doen van zijn werk, maar aan pesten, liegen en kleinzerige persoonlijke aanvallen”, stelde de zender in een verklaring.

De woordvoerster van het Witte Huis nam het op voor de president. Ze wees erop dat de Trump en zijn naaste medewerkers ook vaak persoonlijke aanvallen moeten verduren. „Deze president bestrijdt vuur met vuur”, zei zegsvrouw Sarah Sanders bij Fox News. Trump laat zich volgens haar niet treiteren door de „linkse media”.