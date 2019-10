Trump noemt Pelosi ‘derderangspolitica’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een „derderangspoliticus” genoemd tijdens een moeizame bijeenkomst over zijn Syrië-beleid op het Witte Huis, zeiden Democraten.

„Het was beledigend, vooral voor de voorzitter... Hij noemde haar een derderangspoliticus”, zei Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, met Pelosi aan zijn zijde. Ze waren uit het Witte Huis weggelopen na Trumps opmerkingen tijdens een vergadering over de omstreden Amerikaanse troepenterugtrekking uit het noorden van Syrië.

Pelosi zei dat Trump „erg door elkaar geschud” leek te zijn door een overweldigende stemming in het Huis van Afgevaardigden eerder op woensdag, waarin zijn Syrië-beleid werd veroordeeld. Volgens haar leed de president aan „een ineenstorting” tijdens de ontmoeting met de parlementariërs.