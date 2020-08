Trump noemt mensen die donderdag protesteerden ‘misdadigers’

De Amerikaanse president Donald Trump noemt mensen die donderdagavond in Washington protesteerden „misdadigers.” De demonstranten waren luidkeels aanwezig toen Trump in de tuin van het Witte Huis zijn speech hield waarmee hij de nominatie van de Republikeinse Partij voor herverkiezing als president accepteerde.

Trump richtte zich vrijdag tot supporters bij een bijeenkomst in New Hampshire en zei dat mensen die zijn toespraak in het Witte Huis bijwoonden „naar een stel misdadigers liepen ... Dat waren geen vriendelijke demonstranten. Het waren misdadigers.”