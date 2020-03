Trump noemt corona niet langer het ‘Chinese virus’

President Donald Trump zegt dat hij het coronavirus niet langer het ‘Chinese virus’ zal noemen. „Iedereen weet dat het uit China is gekomen. Maar ik heb besloten dat we er geen grote kwestie meer van moeten maken”, zei Trump in een interview met Fox News.

De benaming ‘Chinees virus’, die de president geregeld in de mond nam, leidde tot grote spanningen tussen de twee grootmachten. Het lijkt erop dat Trump daar nu de angel uit wil halen, al zegt hij wel dat de Chinezen alles aan zichzelf te wijten hadden: „Het begon allemaal nadat zij hadden gezegd dat onze militairen waren begonnen.” Hij doelt op een theorie die in China rondging dat het Amerikaanse leger het coronavirus in China heeft geïntroduceerd en dat de oorsprong dus niet in de zwaargetroffen stad Wuhan lag.

In een tweet sprak Trump verzoenende woorden richting Aziatische Amerikanen, die na de uitbraak van corona met toenemend racisme te maken kregen: „De verspreiding van het virus is op geen enkele manier hun schuld”.