Trump noemt boek Woodward bedrog

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het boek van journalist Bob Woodward „bedrog van het publiek” en de citaten daarin „gemaakte fraude”. De president reageerde via Twitter op het boek waarvoor de onderzoeksjournalist met medewerkers van het Witte Huis sprak.

Diverse figuren die door Woodward worden opgevoerd, ontkennen dat ze dingen hebben gezegd zoals die door de journalist werden opgetekend. Zo zegt Trump dat hij zijn minister van Justitie Jeff Sessions nooit „geestelijk gehandicapt” of een „domme zuiderling” heeft genoemd.

De stafchef van Trump, John Kelly, ontkent dat hij de president een idioot heeft genoemd. „Het idee dat ik de president ooit een idioot heb genoemd, is niet waar. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. We hebben een enorm goede band”, staat in de verklaring van Kelly. Minister van Defensie James Mattis ontkent op zijn beurt dat hij „Trump heeft het inzicht van een basisscholier” heeft gezegd.

Het boek van Woodward, Fear: Trump in the White House (Angst: Trump in het Witte Huis), is nog niet uitgebracht. CNN kreeg een exemplaar in handen en publiceerde eruit.