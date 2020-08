Trump noemt Abe de beste Japanse premier ooit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de vertrekkende premier Shinzo Abe zondag (lokale tijd) geprezen als Japans beste regeringsleider ooit.

In een tweet zei Trump dat hij zojuist had gesproken met Abe, die om gezondheidsredenen ontslag neemt. „Shinzo zal binnenkort worden erkend als de grootste premier in de geschiedenis van Japan, wiens relatie met de VS de beste is die er ooit is geweest. Speciale man”, tweette Trump.

Abe kondigde vrijdag zijn vertrek aan vanwege een chronische darmontsteking. Hij trad in 2007 ook al af vanwege dezelfde gezondheidskwaal. Abe blijft aan totdat zijn opvolger is gekozen.

Hij en Trump hebben elkaar verschillende keren ontmoet tijdens de ambtsperiode van de Amerikaanse president. Ook stafmedewerkers hebben de „ongekende” relatie tussen Trump en zijn „golfmaatje” geprezen.

Trump zei september vorig jaar dat de twee bondgenoten een belangrijke stap hadden gezet in de richting van een nieuwe handelsovereenkomst, na een jaar van onderhandelingen tussen de economische wereldmachten.