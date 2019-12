Trump nodigt Johnson uit voor bezoek aan VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Britse premier Boris Johnson uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis in het nieuwe jaar. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Times. De uitnodiging kwam kort nadat Johnson de verkiezingen in Groot-Brittannië won.

Gesprekken over wanneer de ontmoeting is, moeten nog worden gevoerd. „Er wordt gedacht aan mogelijke data halverwege januari, al is niets formeel overeengekomen. Maar het is duidelijk dat beide kampen inzetten op een ontmoeting in begin 2020”, zo tekent de krant op uit een bron dichtbij het Witte Huis.