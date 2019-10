Trump nodigt Erdogan uit in Witte Huis

De Turkse president Erdogan gaat op 13 november op bezoek in Washington. Het Witte Huis maakte dinsdag bekend dat Erdogan is uitgenodigd door de Amerikaanse president Donald Trump.

De aankondiging komt op het moment dat de Verenigde Staten de troepen terugtrekt uit Syrië. Turkije bereidt tegelijkertijd een aanval voor in het noorden van Syrië. Ankara wil Koerdische milities op afstand houden die volgens de regering in Ankara net als de Turks-Koerdische PKK uit terroristen bestaan. Erdogan wil er daarnaast een gebied creëren waar twee tot drie miljoen Syrische vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Nu zitten die nog in Turkije.

De VS hebben militairen in dat gebied, maar president Trump heeft in het weekeinde gezegd dat hij die daar weghaalt en een Turkse inval niet zal tegenwerken. Circa vijftig Amerikaanse commando’s hebben het gebied maandag al verlaten. Er is zware kritiek op het besluit van Trump, omdat hij de Koerdische milities op deze manier in de steek zou laten. Beide partijen hebben terreurbeweging Islamitische Staat (IS) voor een groot deel verdreven in Syrië, maar de Koerden dreigen er nu alleen voor te komen staan.