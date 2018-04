Trump nodigde Poetin in Witte Huis uit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige maand zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin uitgenodigd om naar het Witte Huis te komen. Dat heeft zijn woordvoerder bevestigd, meldt CNN.

Trump belde Poetin na diens verkiezingszege en zei toen al dat ze elkaar binnen afzienbare tijd zouden ontmoeten.

In de twee weken sinds dat gesprek is de relatie tussen de twee landen verzuurd. Trump heeft zestig Russische diplomaten uitgezet als reactie op de aanslag op een Russische voormalige dubbelspion in Engeland. Rusland betaalde met gelijke munt terug door zestig Amerikaanse diplomaten uit te zetten en het Amerikaanse consulaat in St Petersburg te sluiten.

Ondanks de scherpe maatregelen heeft Trump in het openbaar nog geen commentaar gegeven over de aanslag met een zenuwgas op Brits grondgebied. Ook tijdens het telefoongesprek is hij daarover niet begonnen.