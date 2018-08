Trump niet welkom op begrafenis McCain

John McCain, Republikeins senator voor de staat Arizona, is zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor. Hij was ruim een jaar ziek.

De familie van McCain maakte vrijdag via het kantoor van de senator bekend dat de behandeling was stopgezet. In de verklaring deelde de familie mee dat McCain dit besluit zelf had genomen, „met de wilskracht die hem typeert.” Er zou geen kans meer op genezing zijn.

Het overlijden van McCain heeft in heel Amerika betrokken reacties opgeroepen. „Hij was een vriend die ik erg ga missen”, laat George W. Bush in een verklaring weten. „John McCain was een man van diepe overtuiging en een patriot van de hoogste orde.”

Oud-president Barack Obama, van wie McCain de presidentsverkiezingen verloor in 2008, laat weten dat maar weinigen zo op de proef zijn gesteld als hij. „Maar we kunnen allemaal streven naar de moed om het algemeen belang boven dat van onszelf te stellen. John heeft ons op zijn best laten zien wat dat betekent.”

President Trump betuigde kort na het bekend worden dat McCain was overleden, via een tweet zijn medeleven met de familie van de senator. „Mijn diepste medeleven en respect gaan uit naar de familie van senator John McCain. Onze harten en gebeden zijn bij jullie.”

Lovende woorden over McCains staat van dienst stonden er echter niet in. Volgens de Washington Post heeft de president het uitgeven van een eervolle verklaring door het Witte Huis tegengehouden. Dat schrijft krant op basis van adviseurs die voor het Witte Huis werken.

In de verklaring zou de Republikein McCain, die veel kritiek had op zijn partijgenoot Trump, als een „held” worden omschreven. De reactie van het Witte Huis lag al klaar om naar buiten gebracht te worden zodra McCains overlijden bekend werd. De president zag echter van af van het communiqué.

John McCain zal met militaire eer worden herdacht in de Nationale Kathedraal in Washington. Bij zijn uitvaart zullen de oud-presidenten Bush jr. en Obama beiden een toespraak houden. Ook voormalig vicepresident Joe Biden zal aanwezig zijn. Hij beschouwde McCain als een van zijn beste vrienden.

President Trump zal echter niet aanwezig zijn. De familie van McCain zou al voor zijn dood aan het Witte Huis hebben gevraagd om niet te komen. Wel is het waarschijnlijk dat vicepresident Pence ernaartoe gaat.