Trump niet van plan om Rosenstein te ontslaan

De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan zijn onderminister Rod Rosenstein (Justitie) te ontslaan. „Nee ik doe het niet”, zei Trump maandag tegen verslaggevers, toen zij vroegen of hij nog van plan was om de nummer twee op het justitiedepartement naar huis te sturen.

Rosenstein had maandag een ontmoeting met Trump tijdens een reis in de Air Force One naar Florida. Er werd op grote schaal gespeculeerd over het ontslag van de onderminister na een een bericht in The New York Times twee weken geleden. Daarin stond dat Rosenstein vorig jaar had voorgesteld stiekem opnames te maken van Trump om aan te tonen dat deze ongeschikt is voor het presidentsambt. Trump uitte veel kritiek op hem via Twitter. De onderminister ontkende later dat hij het had gezegd.

Trump zei maandag dat hij „een goede relatie” heeft met Rosenstein. „Ik kende Rod niet eerder, maar ik heb hem leren kennen en ik kan heel goed met hem opschieten”, zei hij.

Binnen het Witte Huis rezen twijfels of het wel gunstig zou zijn om Rosenstein te laten vertrekken. Dat zou meer onrust betekenen in de aanloop naar de belangrijke Congresverkiezingen in november.

Als Rosenstein het veld moet ruimen, zou dat gevolgen hebben voor het onderzoek naar mogelijke Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezing. Daar is de onderminister verantwoordelijk voor, omdat zijn politieke baas Jeff Sessions zich heeft teruggetrokken.