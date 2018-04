Trump niet naar top Zuid-Amerika wegens Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een top deze week in Zuid-Amerika afgezegd om zich te kunnen concentreren op de crisis in Syrië.

Trump zou vrijdag in Peru aankomen om de top bij te wonen en daarna Colombia bezoeken. „Op verzoek van de president zal de vice-president in zijn plaats reizen, de president blijft in de Verenigde Staten om toezicht te houden op de Amerikaanse reactie op Syrië en de ontwikkelingen in de wereld te volgen,” zei woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis.

Trump zei maandag al dat hij snel beslist over een Amerikaanse reactie op de mogelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma. De Verenigde Staten zullen met een „krachtige” reactie komen, aldus Trump.