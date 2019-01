Trump niet naar Davos als shutdown doorgaat

De Amerikaanse president Donald Trump wil later deze maand het World Economic Forum in Davos nog altijd graag bijwonen. Hij liet donderdag echter weten niet naar Zwitserland te vliegen als de shutdown, de gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties, dan nog niet voorbij is.

„Ik ben van plan te gaan en de internationale financiële gemeenschap toe te spreken. Dat staat nog steeds op mijn agenda, maar als de shutdown doorgaat ... dan ga ik niet”, zei Trump voordat hij het Witte Huis verliet om een bezoek te brengen aan Texas. Davos afzeggen zou volgens de president erg jammer zijn omdat succes verzekerd was. „We hebben een prachtig verhaal te vertellen.”

Het driedaags economisch congres in het Zwitserse wintersportoord begint 22 januari. Trump zou er onder anderen de Chinese vicepresident Wang Qishan kunnen ontmoeten.