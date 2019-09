Trump: niet klaar om naar Noord-Korea te gaan

De Amerikaanse president Donald Trump zegt nog niet klaar te zijn voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Zuid-Koreaanse krant JoongAng Daily meldde maandag op basis van ingewijden dat Kim Jong-un Trump in een brief uitnodigde voor een bezoek aan Pyongyang. Trump wilde dat niet bevestigen, maar liet wel blijken voorlopig af te zien van een bezoek aan Noord-Korea. Waarom is niet duidelijk.

Begin augustus kreeg Trump al een brief van de Noord-Koreaanse leider, die hij „heel mooi” noemde. Daarin klaagde Kim Jong-un over de Amerikaans-Zuid-Koreaanse legeroefeningen.

Beide leiders ontmoetten elkaar eind juni op de grens van beide Korea’s. Daar werd afgesproken om de gesprekken over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te hervatten, maar sindsdien is er weinig meer gebeurd, behalve dat het regime in Pyongyang meerdere rakettesten heeft uitgevoerd.