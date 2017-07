Trump: niemand weet precies van het hacken

Kort voor zijn eerste ontmoeting met de Russische president Poetin heeft president Trump donderdag in Warschau beklemtoond dat niemand precies weet wie ‘de Russische hackers’ zijn. Anonieme bronnen binnen Amerikaanse inlichtingendiensten hebben gezegd dat het Kremlin mogelijk achter pogingen zit om de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar te beïnvloeden. Trump toonde zich daar donderdag opnieuw erg sceptisch over, meldden Amerikaanse media vanuit de Poolse hoofdstad.

„Niemand weet zeker wat er is gebeurd”, zei Trump. „Ik denk dat Rusland erachter kan zitten, maar mensen in andere landen manipuleren ook. Ik wil geen namen noemen, maar ik denk dat er een heleboel mensen zijn die zich zo in zaken mengen”, zei Trump.

De Amerikaanse president ontmoet vrijdag zijn Russische ambtgenoot in Hamburg in de marge van een internationale economische topconferentie. Het is de tweedaagse top van de G20, een praatgroep van negentien landen met een erg hoog bruto nationaal product en de EU.

Eerder op de dag bekritiseerde Trump Rusland als een destabiliserende factor en zei dat hij met Polen samenwerkt om te kijken hoe hier tegen kan worden opgetreden. Een woordvoerder van het Kremlin betreurde dat en zei dat er weinig begrip is tussen Moskou en Washington. Het is daarom goed dat Poetin en Trump elkaar vrijdag eindelijk ontmoeten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson liep op de top vooruit door bereidheid te tonen met Rusland samen te werken in het conflict in Syrië. Rusland en de VS hebben onenigheid over Syrië mede als gevolg van Amerikaanse luchtaanvallen op Syrische strijdkrachten die door Rusland worden gesteund.