Trump: nepnieuws nu helemaal gek

De Amerikaanse president Trump heeft van zich afgebeten na een golf van kritiek op zijn optredens tijdens een NAVO-top en de eerste top met zijn Russische ambtgenoot Poetin. Dat de media daar alleen maar negatieve berichten over verspreiden, toont volgens Trump aan dat „Fake News helemaal gek geworden is”.

Trump betoogde dinsdag via Twitter dat de NAVO-landen alleen door zijn optreden vele miljarden dollar meer voor hun defensie uittrekken dan ze voor ogen hadden. Dat wordt volgens Trump totaal niet belicht in de partijdige media, die hij omschrijft als ‘het Fake News’. Enkel dat hij zich er ontactisch of onbeschoft zou gedragen. Maar de NAVO was zwak en is nu weer sterk, twitterde Trump.

Ook dat hij goed kan opschieten met Poetin wordt volgens Trump ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld. „Een positieve dialoog met Poetin is niet alleen goed voor de VS en goed voor Rusland, maar ook goed voor de hele wereld.”