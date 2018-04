Trump neemt gas terug over Syrië

Donald Trump heeft donderdag beklemtoond nooit iets te hebben gezegd over wanneer een Amerikaanse aanval op Syrië wordt gedaan. „Het kan zeer binnenkort gebeuren of helemaal niet binnenkort”, schreef hij op Twitter.

Trump ‘brieste’ een etmaal eerder nog dat iedereen klaar moet zijn voor de snelle lancering van „mooie, nieuwe en slimme raketten”. De Amerikaanse president suggereerde daarbij dat de Russische luchtafweer in Syrië zijn projectielen niet kunnen tegenhouden. „Sta klaar Rusland (...), je zou geen partner moeten zijn van een met gas moordend beest dat zijn eigen volk vermoordt en het nog leuk vindt ook”.

Het beest is volgens Trump de Syrische president Bashar al-Assad. Het verbale wapengekletter wees volgens politieke leiders in heel de wereld en ook volgens bang geworden luchtvaartmaatschappijen die over de regio vliegen, op een naderende Amerikaanse aanval op Syrische doelen.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 april 2018

Trump nam donderdag dus gas terug. Hij prees vervolgens de bijdrage van de VS aan het verslaan van de soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) in de regio en stelde dat zijn land daar best voor mag worden bedankt. Andere soennitische extremisten stelden in het afgelopen weekeinde in hun omsingelde bolwerk Douma dat de Syrische strijdkrachten daar gifgas hadden ingezet. Daardoor zouden tientallen doden zijn gevallen. De claims en foto’s van vermoedelijke slachtoffers veroorzaakten deining in de westerse wereld. Maar of er een gifgasaanval is geweest en wie daarachter zit, blijft onduidelijk.

Defensie-expert: In Witte Huis weinig zelfbeheersing

Het jarenlang omsingelde Douma is inmiddels in handen gevallen van Assad, mede omdat de voornaamste strijdgroep, de Jaish al-Islam (Leger van de Islam), afgelopen weekend uiteindelijk instemde met hun door Rusland geregelde aftocht naar het Noord-Syrië. Russische media wijzen erop dat berichten over aanvallen met chemische wapens vaker door strijdgroepen zijn verspreid in de Syrische burgeroorlog in een poging westerse militaire acties tegen Assad uit te lokken.