Trump: NASA moet ophouden over de maan

De Amerikaanse president Donald Trump vindt de maan een gepasseerd station voor ruimtevaartorganisatie NASA. De organisatie moet stoppen met praten over teruggaan naar de maan, twitterde Trump vrijdag.

"Met al het geld dat we besteden moet NASA niet praten over teruggaan naar de maan. We deden dat vijftig jaar gelden. Ze zouden zich moeten richten op de veel grotere zaken waar we mee bezig zijn, waaronder Mars, defensie en wetenschap", aldus Trump.

De president zaaide verwarring met zijn uitlatingen. Vicepresident Mike Pence kondigde in april nog plannen aan om terug te gaan naar de maan in 2024.