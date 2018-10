De Amerikaanse president Donald Trump gaat dinsdag naar Pittsburgh vanwege de bloedige schietpartij in de synagoge. De woordvoerster van het Witte Huis zegt dat Trump en de First Lady dinsdag gaan „rouwen met de gemeenschap in Pittsburgh”.

De schietpartij heeft het leven gekost aan elf mensen. Niet iedereen zit in Pittsburgh te wachten op de komst van de president. Een groep joodse leiders heeft hem in een open brief gevraagd weg te blijven tot hij „blank nationalisme volledig verwerpt”.