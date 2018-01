Trump na verschijnen boek: Ik ben een uiterst stabiel genie

De Amerikaanse president Donald Trump is helemaal niet onstabiel en dom, zoals wordt beweerd in een veelbesproken boek over het eerste jaar van zijn presidentschap. Althans, dat zegt hij zelf: „Ik ben een uiterst stabiel genie”, twittert hij zaterdagochtend.

„Gedurende mijn leven zijn mijn twee belangrijkste eigenschappen geweest dat ik geestelijk stabiel ben en, zeg maar, heel erg slim. Ik werd van een HELE succesvolle zakenman, top tv-ster tot president van de Verenigde Staten (bij mijn eerste poging)”, stelt Trump in een reeks tweets.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!