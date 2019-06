Trump mogelijk naar Moskou in mei 2020

Tijdens het onderonsje van de Amerikaanse en Russische presidenten Trump en Poetin, heeft de Russische leider Trump uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou in mei volgend jaar. Trump is gevraagd 9 mei te komen voor de viering van de 75e verjaardag van de overgave van de troepen van nazi-Duitsland in Berlijn. Dit is de Russische dag van de overwinning op het Duitse Derde Rijk (1933-1945). Trump heeft positief gereageerd, zei een vooraanstaand medewerker van het Kremlin.

Poetin en Trump spraken elkaar in de marge van de economische topconferentie van de G20 in Osaka (Japan). Ze hadden het volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov onder meer over Syrië, Oekraïne en strategische stabiliteit in de wereld, aldus persbureau Interfax. De sfeer was goed volgens waarnemers en Trump vroeg Poetin schertsend zich niet met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien.