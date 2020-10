Trump mogelijk maandag ontslagen uit ziekenhuis

De Amerikaanse president Donald Trump, die met Covid-19 is opgenomen in het militair ziekenhuis Walter Reed, wordt maandag mogelijk ontslagen uit het ziekenhuis als zijn toestand verder blijft verbeteren. Dat zei arts Brian Garibaldi op een persconferentie over de gezondheidstoestand van de president. Trump heeft geen koorts en ademhalingsklachten meer, en zijn vitale functies zijn stabiel, aldus een andere arts, Sean Dooley.

De persconferentie werd geopend door Trumps lijfarts Sean Conley, die zei dat Trumps toestand vooruitgaat. Volgens de lijfarts is er sprake van „ups en downs” in het ziekteverloop bij Trump. Tweemaal doken de zuurstofwaarden in diens bloed omlaag. Dat gebeurde op vrijdag en op zaterdag. Ook had de president vrijdag hoge koorts. Het artsenteam raadde toen aan om Trump extra zuurstof te geven.

Hij heeft zaterdagavond een tweede dosis van het antivirale middel remdesivir gekregen, en heeft geen last van bijwerkingen. De president wordt sinds zaterdag verder behandeld met de steroïde dexamethason, die ervoor moet zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft.

Zaterdag waren de berichten over de gezondheidstoestand van Trump uiteenlopend. De artsen schetsten die dag tijdens een persconferentie een rooskleurig beeld van Trumps toestand, maar diens stafchef Mark Meadows zei dat hij zich grote zorgen maakte om de president.

Volgens nieuwszender CNN zou Trump woest zijn op Meadows. Doordat Meadows’ uitspraken indruisten tegen het positieve beeld dat Trump en zijn artsen naar buiten brachten, zou de stafchef de geloofwaardigheid van de medische persconferenties in het geding hebben gebracht.

Lijfarts Conley liet weten dat het positieve beeld dat de artsen zaterdag gaven, ermee te maken had dat het medisch team „de positieve houding” van hun patiënt „wilde weerspiegelen”. Stafchef Meadows zou er volgens Conley bij zijn geweest toen het zaterdag de verkeerde kant opging met Trump. „Gelukkig was dat een voorbijgaande situatie”, aldus Conley.