Trump: mogelijk binnenlandse vluchten schrappen om coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt alle binnenlandse vluchten naar plekken in de VS die gelden als infectiehaarden van het coronavirus te schrappen. Dat zei hij woensdag (lokale tijd) op een persconferentie in het Witte Huis.

„We zijn er zeker naar aan het kijken”, zei Trump over het plan. Het gaat volgens de president om vluchten naar „hotspots” van het virus. „Maar elke vlucht van elke afzonderlijke luchtvaartmaatschappij afsluiten, dat is een heel, heel, heel moeilijke beslissing.”

Onder de grote Amerikaanse steden die hard getroffen zijn door de virusuitbraak zijn New York, New Orleans en Detroit. In het hele land zijn 213.000 gevallen van het longvirus bekend en 4757 doden te betreuren.