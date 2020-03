Trump: ‘Mini Mike’ Bloomberg is de grote verliezer

De Amerikaanse president Donald Trump drijft de spot met Democraten die slechte resultaten boekten op Super Tuesday. Vooral miljardair Michael Bloomberg, die honderden miljoenen dollars in zijn campagne pompte, moet het ontgelden.

Bloomberg won volgens voorlopige uitslagen alleen de Democratische voorverkiezing in Samoa. De voormalige burgemeester van New York eindigt volgens voorlopige uitslagen in veel staten op de derde of vierde plaats.

The biggest loser tonight, by far, is Mini Mike Bloomberg. His “political” consultants took him for a ride. $700 million washed down the drain, and he got nothing for it but the nickname Mini Mike, and the complete destruction of his reputation. Way to go Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

„Verreweg de grootste verliezer vannacht is Mini Mike Bloomberg”, twitterde de president. „Zijn ‘politieke’ consultants hebben hem misleid. Hij ging voor 700 miljoen dollar het schip in en het leverde hem alleen de bijnaam Mini Mike op en de complete vernietiging van zijn reputatie. Goed bezig Mike!”

Elizabeth “Pocahontas” Warren, other than Mini Mike, was the loser of the night. She didn’t even come close to winning her home state of Massachusetts. Well, now she can just sit back with her husband and have a nice cold beer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Trump richt zijn pijlen ook op Democrate Elizabeth Warren, die hij de bijnaam „Pocahontas” heeft gegeven. „Naast Mini Mike was zij de verliezer. Ze kwam niet eens in de buurt van een overwinning in haar thuisstaat Massachusetts. Nu kan ze achterover leunen met haar man en genieten van een koud biertje.”